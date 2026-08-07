Il futuro di David Odogu potrebbe essere lontano da Milanello. Il giovane difensore tedesco, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, lascerà il Milan in prestito nella prossima stagione per trovare maggiore spazio e continuare il proprio percorso di crescita.

Il Milan valuta la destinazione migliore per Odogu

Sono già diverse le squadre interessate al classe 2006: al momento le piste più concrete portano ad Anderlecht e Mainz. La società rossonera, insieme al giocatore, valuterà quale sia la soluzione più adatta per permettergli di maturare esperienza e aumentare il minutaggio.

Odogu è arrivato al Milan la scorsa estate dal Wolfsburg a titolo definitivo per 8 milioni di euro più bonus. In rossonero, però, ha trovato poco spazio, collezionando appena tre presenze ufficiali e soltanto pochi minuti complessivi sotto la gestione di Max Allegri.

Anche Klopp segue il giovane difensore tedesco

La partenza in prestito rappresenta dunque una scelta strategica per la crescita del centrale, che resta comunque un profilo monitorato anche dalla Germania. Jurgen Klopp lo avrebbe inserito nella lista dei giovani calciatori da osservare in vista del futuro della nazionale tedesca.

Ora il Milan dovrà individuare il percorso ideale per consentire a Odogu di giocare con continuità e confermare le qualità che avevano spinto il club a puntare su di lui un anno fa.