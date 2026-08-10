Dopo la sconfitta contro il Chelsea sono scoppiate diverse critiche sulla nuova era Amorim
Riguardo alla situazione attuale del Milan, reduce da una pesante battuta d'arresto in una partita amichevole contro il Chelsea, Aldo Serena, ex attaccante della squadra, ha detto a Tuttosport"Sono fermamente convinto che fosse necessario cambiare direzione. Inoltre, è importante notare che mancano Maignan, Rabiot e Pulisic, Gila è infortunato, mentre Modric e Ramos hanno svolto pochi allenamenti. Amorim necessita di tempo: quando un nuovo allenatore si trova a lavorare con lo stesso gruppo dell'anno precedente, è complicato trasmettere nuovi concetti rapidamente e, in più, il tecnico portoghese non ha a disposizione la spina dorsale della squadra. Dal punto di vista filosofico, il passaggio da Allegri ad Amorim rappresenta un notevole cambiamento".
Prosegue Serena"Ci sono lacune nei giocatori adatti al tipo di gioco che Amorim ha in mente? Non credo, e ripeto Pulisic. L'americano, se messo in condizione, è ideale per i due aspetti richiesti da Amorim. Naturalmente adesso il tecnico dovrà selezionare, escludere alcuni elementi e sperare di effettuare un paio di acquisti: è giunto il momento delle decisioni. Il Milan presenta ancora incertezze, tutto dipenderà dall'abilità di Amorim nel lavorare con i giocatori. Oggi è complesso definire cosa sia il Diavolo e quali possano essere i suoi obiettivi. "
Il calendario del Milan nel mese di AgostoSiamo finalmente giunti ad agosto, il mese che ci conduce verso l'inizio della nuova stagione, con le prime partite di campionato che si svolgeranno nei prossimi due fine settimana: il Milan affronterà il Torino in trasferta nella prima giornata e giocherà a San Siro contro il Venezia nella seconda. Prima di questo, però, dobbiamo completare il Pre-Season. Dimenticata la sconfitta contro il Chelsea, sabato ci sarà l'ultima amichevole contro il Manchester United, allenato dall'ex Amorim.
MILAN, LE 4 PARTITE DEL MESE DI AGOSTO
Tour di Pre-Season
Chelsea-Milan 3-0 sabato 8 agosto alle 14. 00 (DAZN/Sky; differita NOVE) - Gelora Bung Karno Stadium, Giacarta (Indonesia)
Il nostro prodotto italiano, ora con una riduzione del 20%.
Velasca
Manchester United-Milan, sabato 15 agosto alle 16. 45 (DAZN/Sky) - Tarczyński Arena, Breslavia (Polonia)
Serie A
1ª giornata, Torino-Milan, domenica 23 agosto alle 20. 45 (DAZN) - Stadio Olimpico Grande Torino
2ª giornata, Milan-Venezia, venerdì 28 agosto alle 20. 45 (DAZN/Sky/NOW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti