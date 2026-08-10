Riguardo alla situazione attuale del Milan, reduce da una pesante battuta d'arresto in una partita amichevole contro il Chelsea, Aldo Serena, ex attaccante della squadra, ha detto a Tuttosport

Prosegue Serena

Il calendario del Milan nel mese di Agosto

"Sono fermamente convinto che fosse necessario cambiare direzione. Inoltre, è importante notare che mancano Maignan, Rabiot e Pulisic, Gila è infortunato, mentre Modric e Ramos hanno svolto pochi allenamenti. Amorim necessita di tempo: quando un nuovo allenatore si trova a lavorare con lo stesso gruppo dell'anno precedente, è complicato trasmettere nuovi concetti rapidamente e, in più, il tecnico portoghese non ha a disposizione la spina dorsale della squadra. Dal punto di vista filosofico, il passaggio da Allegri ad Amorim rappresenta un notevole cambiamento"."Ci sono lacune nei giocatori adatti al tipo di gioco che Amorim ha in mente? Non credo, e ripeto Pulisic. L'americano, se messo in condizione, è ideale per i due aspetti richiesti da Amorim. Naturalmente adesso il tecnico dovrà selezionare, escludere alcuni elementi e sperare di effettuare un paio di acquisti: è giunto il momento delle decisioni. Il Milan presenta ancora incertezze, tutto dipenderà dall'abilità di Amorim nel lavorare con i giocatori. Oggi è complesso definire cosa sia il Diavolo e quali possano essere i suoi obiettivi. "Siamo finalmente giunti ad agosto, il mese che ci conduce verso l'inizio della nuova stagione, con le prime partite di campionato che si svolgeranno nei prossimi due fine settimana: ilaffronterà ilin trasferta nella prima giornata e giocherà a San Siro contro ilnella seconda. Prima di questo, però, dobbiamo completare il Pre-Season. Dimenticata la sconfitta contro il Chelsea, sabato ci sarà l'ultima amichevole contro il, allenato dall'ex Amorim.

MILAN, LE 4 PARTITE DEL MESE DI AGOSTO

Tour di Pre-Season

Chelsea-Milan 3-0 sabato 8 agosto alle 14. 00 (DAZN/Sky; differita NOVE) - Gelora Bung Karno Stadium, Giacarta (Indonesia)

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Velasca

Manchester United-Milan, sabato 15 agosto alle 16. 45 (DAZN/Sky) - Tarczyński Arena, Breslavia (Polonia)

Serie A

1ª giornata, Torino-Milan, domenica 23 agosto alle 20. 45 (DAZN) - Stadio Olimpico Grande Torino

2ª giornata, Milan-Venezia, venerdì 28 agosto alle 20. 45 (DAZN/Sky/NOW)