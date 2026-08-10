Il futuro di Santiago Gimenez al Milan resta tutto da scrivere. L’attaccante messicano è finito nel mirino del Porto, che avrebbe individuato in lui il profilo giusto per completare il reparto offensivo. Una pista che potrebbe diventare ancora più concreta nei prossimi giorni, soprattutto in relazione a un’altra operazione che coinvolge il club portoghese.

Il riferimento è a Rodrigo Mora, talento del Porto seguito con grande interesse dalla Roma. La possibile cessione del giovane portoghese ai giallorossi potrebbe infatti garantire ai lusitani le risorse necessarie per muoversi con maggiore decisione sul mercato e affondare il colpo per Gimenez.

Il Porto ha già mosso i primi passi

Secondo Sky Sport, il Porto avrebbe già incassato il gradimento del centravanti messicano e sarebbe in contatto con il Milan per capire i margini dell’operazione. Non c’è ancora un’intesa tra i due club, ma la volontà dei portoghesi di portare Gimenez in squadra appare concreta.

Il Milan, dal canto suo, valuta la soluzione migliore per il futuro del giocatore e per le proprie esigenze di mercato. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe anche quella di inserire una percentuale sulla futura rivendita, permettendo così ai rossoneri di mantenere un possibile ritorno economico sull'investimento effettuato per il messicano.

La situazione resta quindi in evoluzione. Prima di accelerare per Gimenez, il Porto dovrà però capire come si concluderà la trattativa con la Roma per Rodrigo Mora. Due operazioni apparentemente separate, ma che potrebbero essere strettamente collegate nelle strategie di mercato dei portoghesi.