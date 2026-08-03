Il futuro di Pervis Estupinan resta ancora tutto da scrivere. Nelle ultime ore, infatti, sembrava che il trasferimento del terzino all'Aston Villa fosse ormai a un passo dalla fumata bianca, con le parti vicinissime all'intesa definitiva. A fare il punto sulla situazione è stato Matteo Moretto nel corso di un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, svelando un retroscena che avrebbe cambiato gli equilibri della trattativa.

Secondo quanto riferito dal giornalista, tra il Milan e l'Aston Villa l'accordo era ormai praticamente definito: mancavano soltanto gli ultimi dettagli per arrivare alla chiusura dell'operazione e la distanza tra i club era ormai ridottissima.

La decisione di Amorim cambia gli scenari

A fermare tutto, però, sarebbe stata una riunione interna in casa rossonera. Nel corso del confronto, infatti, Ruben Amorim avrebbe deciso di congelare momentaneamente la cessione di Estupinan. Il tecnico portoghese preferirebbe infatti valutare personalmente il giocatore prima di dare il via libera definitivo alla sua partenza, osservandolo da vicino e testandolo in allenamento.

Una scelta che, inevitabilmente, ha rallentato una trattativa che sembrava ormai indirizzata verso la conclusione. Resta ora da capire se la posizione di Amorim rimarrà invariata anche nei prossimi giorni oppure se, dopo aver visionato il calciatore, il tecnico potrà aprire alla cessione.

L'Aston Villa resta in attesa

Nel frattempo, anche l'Aston Villa osserva gli sviluppi con attenzione. Il club inglese dovrà infatti decidere se attendere i tempi del Milan oppure virare su altri obiettivi per rinforzare la corsia sinistra. I prossimi giorni saranno decisivi per capire quale sarà il futuro di Estupinan e se l'operazione potrà essere riattivata.