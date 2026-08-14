Il Milan si prepara a lasciare il Centro Sportivo di Milanello per dirigersi verso l'aeroporto di Malpensa. Da lì la squadra rossonera prenderà il volo diretto in Polonia, destinazione Breslavia, dove domani pomeriggio alle 16.45 affronterà il Manchester United in una sfida amichevole che rappresenterà un altro importante test in vista della nuova stagione.

Sei giocatori non saranno a disposizione

Come riferito da Sky, non partiranno per Breslavia i quattro giocatori che non fanno più parte del progetto tecnico: Fikayo Tomori, David Odogu, Youssouf Fofana e Christopher Nkunku. I quattro sono dunque destinati a rimanere fuori dalle scelte in vista dell'amichevole contro il Manchester United, in attesa di capire quale sarà il loro futuro.

A questi si aggiungono Rafael Leao e Matteo Gabbia, entrambi indisponibili per motivi fisici. Il portoghese è alle prese con un affaticamento muscolare e, per precauzione, non verrà rischiato nella sfida di domani.

Situazione differente per Gabbia, che ha rimediato una leggera botta alla caviglia. Il problema non dovrebbe comunque essere particolarmente preoccupante: secondo quanto riferito da Sky, il difensore dovrebbe riuscire a smaltire l'infortunio già nei prossimi giorni e tornare quindi regolarmente a disposizione.

Per il Milan si tratta di assenze che riducono le possibilità di scelta in vista del test contro lo United, soprattutto considerando che la partita di Breslavia sarà un'altra occasione per valutare la condizione della squadra e le gerarchie in vista degli impegni ufficiali.

Modric pronto a indossare la fascia

L'assenza contemporanea di Mike Maignan e Matteo Gabbia porterà anche a una novità per quanto riguarda la fascia da capitano. Domani pomeriggio, contro il Manchester United, sarà infatti Luka Modric a guidare il Milan con la fascia al braccio.

Il centrocampista croato,si prepara dunque a vivere un'altra tappa importante della sua nuova avventura in rossonero. La sfida contro il Manchester United sarà un appuntamento di prestigio e Modric avrà anche la responsabilità di rappresentare la squadra in campo con i gradi di capitano.

Il Milan è quindi pronto a partire alla volta della Polonia, con sei assenze già definite e una novità importante: contro il Manchester United sarà Modric il capitano rossonero.