Il futuro di Santiago Gimenez potrebbe essere lontano da Milano. L'attaccante messicano è infatti sempre più al centro delle valutazioni del Milan, che sta prendendo in considerazione una sua cessione. Su di lui resta forte l'interesse del Porto, pronto a sfruttare l'apertura dei rossoneri a una nuova formula per il trasferimento.

Arrivato in rossonero nel gennaio 2025, Gimenez era stato accolto con grandi aspettative. Il centravanti messicano avrebbe dovuto rappresentare una delle principali soluzioni offensive del Milan, ma il suo rendimento non ha convinto.

Il Porto vuole puntare sul messicano

A seguire con particolare attenzione la situazione è il Porto. Il club portoghese considera Gimenez un profilo interessante per il proprio attacco e l'allenatore Francesco Farioli sarebbe un grande estimatore del giocatore.

Il tecnico spingerebbe per il suo arrivo, con i lusitani che continuano dunque a lavorare per trovare la formula giusta per convincere il Milan a lasciarlo partire.

La nuova idea: prestito con diritto di riscatto

La novità più importante riguarda proprio la possibile formula dell'operazione. Secondo quanto riportato da Repubblica, il Milan starebbe aprendo alla possibilità di cedere Gimenez al Porto in prestito con diritto di riscatto.

Una soluzione che potrebbe permettere al club portoghese di valutare il rendimento dell'attaccante prima di procedere, eventualmente, al suo acquisto a titolo definitivo. Per il Milan, invece, rappresenterebbe l'opportunità di favorire il rilancio del messicano e alleggerire la rosa.

I prossimi contatti tra le due società saranno decisivi per capire se l'apertura del club meneghino potrà trasformarsi in un accordo.

Il centravanti messicano potrebbe così avere una nuova occasione per rilanciarsi in carriera, questa volta lontano da San Siro. Il mercato resta aperto e il Porto continua a osservare con grande attenzione la situazione.