È arrivata una presa di posizione netta da parte del Milan nei confronti di Christopher Nkunku. Il club rossonero avrebbe comunicato al francese di non rientrare più nei piani della squadra e di essere quindi libero di valutare una nuova destinazione.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club rossonero sarebbe stato particolarmente deciso nel comunicare la propria scelta al giocatore e al suo entourage. Nkunku, dunque, non dovrebbe più allenarsi con il gruppo squadra e lavorerà separatamente in attesa che venga individuata una soluzione.

Il Milan cerca una soluzione

La volontà dei rossoneri è quella di trovare una nuova sistemazione per l'attaccante il prima possibile. Non viene esclusa alcuna formula: Nkunku sarebbe infatti disponibile anche a lasciare il Milan in prestito, oltre che a titolo definitivo.

Nel frattempo, il suo entourage avrebbe già ricevuto diversi contatti dall'estero da parte di club interessati a raccogliere informazioni sulla situazione del francese.

Roma alla finestra

Tra le squadre che avevano manifestato interesse per Nkunku c'è anche la Roma. Il club giallorosso lo aveva cercato già a gennaio e il giocatore sarebbe particolarmente apprezzato da Gian Piero Gasperini.

Al momento, però, non risultano trattative concrete tra la Roma e il Milan per Nkunku. La situazione potrebbe comunque cambiare nelle prossime settimane, mentre dall'estero sono già arrivati i primi segnali di interesse.

Per il Milan la posizione è chiara: Nkunku è sul mercato e il club vuole trovare una soluzione in tempi brevi.