Il nuovo listino prezzi di DAZN

l'emittente che ha acquisito i diritti televisivi della Serie A Enilive, ha comunicato che nella prossima stagione ci sarà un aumento dei costi degli abbonamenti. Questo cambiamento è giustificato dal miglioramento dell'offerta disponibile sulla piattaforma. Negli anni recenti, il catalogo ha incluso anche competizioni internazionali, come il Mondiale per Club, il Mondiale FIFA 2026 e i tornei di tennis Roland Garros e Australian Open. I prezzi degli abbonamenti Sports, Goal e MyClubPass rimarranno invece invariati.

I nuovi costi del piano DAZN FullIl piano Full, che offre la possibilità di seguire tutte le partite di Serie A e consente la visione simultanea su due dispositivi connessi alla stessa rete internet, avrà i seguenti aumenti:

- pagamento annuale in anticipo: da 359 a 379 euro (+20 euro), che corrisponde a circa 31,58 euro al mese;

- pagamento annuale suddiviso in 12 rate: da 419,88 a 443,88 euro (+24 euro), circa 36,99 euro al mese;

- pagamento mensile per 12 mesi: da 539,88 a 563,88 euro (+24 euro), circa 46,99 euro al mese.

Incrementi anche per il piano DAZN FamilyAnche il piano Family, che consente la visione simultanea dei contenuti su due dispositivi collegati a reti internet diverse, subirà un aumento seguendo lo stesso schema di aumenti:

- pagamento annuale: da 599 a 619 euro, circa 51,58 euro al mese;

- pagamento in 12 rate: da 719,88 a 743,88 euro, circa 61,99 euro al mese;

- pagamento mensile per un anno: da 839,88 a 863,88 euro, circa 71,99 euro al mese.