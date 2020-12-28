Giacinti: "Il prossimo campionato sarà più competitivo. La Boquete?"
In vista dell'amichevole di lusso contro l'Atletico Madrid è intervenuta ai microfoni di AS il capitano delle rossonere Valentina Giacinti
In vista dell'amichevole di lusso contro l'Atletico Madrid è intervenuta ai microfoni di AS il capitano delle rossonere Valentina Giacinti
La centrocampista ex-Viola ha firmato un contratto di due anni con il club rossonero e indosserà la maglia numero 8
La calciatrice, ex-Viola, si è detta pronta per vivere una nuova avventura che le dia nuovi stimoli e obbiettivi
Il torneo organizzato dalle blucherchiate non vede brillare le rossonere, che però chiudono entrambe le sfide mantenendo la porta inviolata
La numero 9 rossonera ha promesso altre 3 stagioni a Milano, pronta ancora una volta a lottare con questa maglia verso nuovi obbiettivi
La centrale spagnola ha scelto i rossoneri nella speranza di trovare il giusto spazio in un progetto sfidante e ambizioso
L'emittente torinese diventa la casa del calcio rosa, nel prossimo biennio trasmetterà anche Coppa e Supercoppa Italia
Il portiere classe 1998 ha salutato i rossoneri a seguito dell'arrivo di Laura Giuliani e il relativo slittamento nelle gerarchie del reparto
Il portiere della Nazionale italiana si è detta entusiasta per il suo arrivo in rossonero e si è mostrata emozionata per la nuova avventura
La calciatrice ex-Empoli si è presentata alla tifoseria rossonera e alla società tramite la consueta intervista ai microfoni di Milan Tv
La centrale difensiva islandese torna a Milano dopo una bella esperienza tra le calciatrici del Naapoli femminile
L'ex-calciatrice giallorossa si è detta entusiasta per questa nuova avventura in rossonero davanti ai microfoni di Casa Milan
La dirigenza rossonera annuncia tutti i colpi del mercato in entrata: arrivano 3 attaccanti e una tre difensori di livello
Il neo acquisto del Milan Femminile Serena Cortesi ha rilasciato un'intervista ai microfoni di MTV. Ecco le sue parole
Il reparto tra i pali della società rossonera cambia totalmente volto: dopo l'addio di Piazza, arrivano nuovi cambiamenti
La calciatrice e capitana rossonera si è complimentata col grande lavoro degli Azzurri, augurandosi che la vittoria smuova cuori e mentalità
La spagnola, insieme a Valentina Giacinti, ha ricevuto il premio "L'onore del Pontile", alla presentazione del Versilia Football Planet
L'esterna d'attacco ha salutato il club capitolino con un lungo e sentito messaggio su Instagram, in cui ha ringraziato tifosi e società
La dirigenza rossonera è pronta a buttarsi in un nuovo progetto sul fronte rosa, lanciando nuovi prospetti e talenti
I rossoneri potrebbero presto dover dire addio a due profili di rilievo, corteggiatissimi da alcuni club nazionali e internazionali
La calciatrice classe 2002, attualmente in forza al Turbine Potsdam, sarebbe pronta per lanciarsi in una nuova avventura tutta italiana
L'ex-giallorossa è stata avvistata oggi fuori da Casa Milan, dove si è recata per siglare il contratto e fare le foto di rito
L'estremo difensore, classe 1998, ha deciso di salutare definitivamente le diavole per rilanciarsi in una nuova avventura da protagonista
La compagini di Maurizio Ganz dovrà lavorare duro per inseguire i propri obbiettivi di gloria nel campionato nostrano e in Champions League
La dirigenza rossonera starebbe valutando l'ipotesi di mettere a segno un altro colpo di prospettiva per le diavole del futuro
Dopo gli addii di Deborah Salvatori Rinaldi e di Natasha Dowie, i rossoneri hanno mandato a segno un colpo sul fronte d'attacco
Per una giocatrice che arriva, ce ne è una che parte: Sara Tamborini, trequartista rossonera, a breve firmerà per l'Empoli femminile
Ecco il testo della lettera di Gazidis
Ecco le parole della scozzese a MilanTv in vista della finale di Coppa Italia contro la Roma
Le dichiarazioni della calciatrice rossonera