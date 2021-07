Milan, la femminile pensa ad un colpo il Germania

La dirigenza rossonera starebbe valutando l'ipotesi di mettere a segno un altro colpo di prospettiva per le diavole del futuro

Redazione Il Milanista

In questa calda estate di mercato sono già stati tanti i cambiamenti per il Milan Femminile. I dirigenti hanno lavorato molto sul fronte nazionale e internazionale: conquistando i rinnovi di Boquete e Grimshaw; potando gli esuberi della rosa e lavorando a qualche trattativa di rilievo per l'entrata.

Il punto del mercato uscente delle diavole è presto fatto: ad oggi, hanno salutato Tamborini, Rizzi, Simic, Dowie e Salvatori Rinaldi. Tanti nomi di rilievo, tra cui possiamo leggere anche quelli di profili rilevanti, che con la loro partenza, tolgono peso e caratura alla squadra.

Ad alcuni dolorosi addii, i dirigenti rossoneri hanno risposto gettandosi a capofitto sulle trattative in entrata. Così in poco tempo, le diavole si sono potute assicurare calciatrici interessanti, tra cui ricordiamo: Thomas dalla Roma o a Laura Giuliani dalla Juve, nomi altisonanti; ma anche Nina Stapelfeldt e Giorgia Miotto.

Un altro colpo estero per il Milan femminile

Anche dopo l'arrivo imminente della calciatrice ex-Empoli, il Milan femminile non accenna a fermarsi: il suo lavoro sul mercato è tutt'altro che finito. I rossoneri sembrano intenzionati, in particolare, a lavorare per valorizzare la rosa e il settore giovanile, puntando anche su profili ancora acerbi ma di grande prospettiva.

Dopo la punta toscana, i milanisti sembrerebbero interessati a Merle Luise Kirschstein. Secondo quanto riferito dal portale tedesco Soccer Donna, il club rossonero starebbe seriamente valutando l'acquisizione della difensore classe 2003; la centrale, attualmente, milita nel Turbine Potsdam, una delle principali squadre del massimo campionato tedesco per tradizione e Palmares.

La giocatrice, nell'ultima stagione, è salita in cattedra e ha messo in mostra tutte le sue doti, tanto che ha ottenuto presto più di una chiamata in prima squadra. La tedesca potrebbe essere un punto un rinforzo e di prospettiva per la compagine di Maurizio Ganz, che più di una volta si è fatta trovare pronta a raccogliere eventuali opportunità internazionali.