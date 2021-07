Milan Femminile | Tutte le operazioni in uscita delle diavole

I rossoneri potrebbero presto dover dire addio a due profili di rilievo, corteggiatissimi da alcuni club nazionali e internazionali

Il Milan Femminile lavora tanto anche sul mercato in uscita. Ad oggi, la società ha già salutato Tamborini, Rizzi, Simic, Conc e Salvatori Rinaldi oramai da tempo fuori dal progetto. Nella potatura della rosa però è finita anche Natasha Dowie, con cui i rossoneri non sono riusciti a trovare un accordo.

Oltre all'attaccante inglese, presto altri due profili di rilievo, potrebbero dare il loro addio a Milano, togliendo così peso e caratura alla squadra, sia sul fronte d'attacco che in difesa.

In rottura col Milan femminile

A quanto pare, per il gioiello giapponese, giunto lo scorso gennaio, è già tempo dei saluti. La centrocampista Yui Hasegawa potrebbe volare a breve in Spagna, dove sarebbe subito accolta dal Real Madrid, che continua a lavorare per assicurarsela.

Yui sempre più lontana dalla permanenza al Milan Femminile e se anche i madrileni non riuscissero ad imporsi, in corsa per la calciatrice ci sarebbe anche il Barcellona, fresco di Champions League e meta appetibile per la piccola campionessa. In ogni caso la numero 4 sembra pronta a svestire la casacca rossonera.

Retroguardia scoperta

Il Milan non è l'unico a prepararsi per la prossima stagione, anche Antonio Cincotta sta lavorando giorno e notte, insieme ai suoi dirigenti doriani, per cercare di mettere in corsa la Sampdoria femminile. Il tecnico vorrebbe essere in grado di costruirsi una squadra, capace di conquistare subito e con facilità la salvezza.

Per farlo, l'ex-Fiorentina avrà bisogno di una solida retroguardia e di calciatrici affidabili. Per realizzare il suo progetto, l'allenatore avrebbe messo tra i suoi principali obiettivi Giorgia Spinelli; la difensore classe 94 è reduce da un'ottima stagione in rossonero, impreziosita da tanti assist e anche da alcuni gol.

Se la Samp riuscisse ad affondare il colpo con la dirigenza milanese, la numero 21 delle diavole potrebbe diventare la leader indiscussa del pacchetto arretrato dei genovesi, garantendo qualità, personalità ed esperienza a tutto il comparto. Chissà se l'operazione andrà in porto.