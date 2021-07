Milan Femminile | Lindsey Thomas ha firmato con le rossonere

L'ex-giallorossa è stata avvistata oggi fuori da Casa Milan, dove si è recata per siglare il contratto e fare le foto di rito

Redazione Il Milanista

Tutto fatto per le rossonere: dopo Miotto e Stapelfeldt, anche Lindsey Thomas sarà presto una giocatrice del Milan Femminile. L’attaccante francese, in arrivo dalla Roma, è passata oggi nella sede del club per porre firma sul contratto e scattare le foto di rito in vista dell’annuncio.

Dopo gli addii di Deborah Salvatori Rinaldi e di Natasha Dowie, i rossoneri hanno lavorato bene e a lungo per ricostruire un ottimo fronte d'attacco. A breve, la dirigenza di Milanello accoglierà le tre calciatrici offensive, che sono state scelte per sostenere la manovra d'attacco rossonera e dare sostegno alla bomber e capitana Valentina Giacinti.

Thomas è il profilo giusto per il Milan femminile?

La Classe 1995, ex Montpellier e Bordeaux, è approdata in Italia nel 2019 dove, in oltre trenta presenze, ha messo ha segno una decina di goal. Le rossonere l'hanno incontrata lo scorso 30 aprile, in occasione della finale di Coppa Italia, dove la francese ha strappato il titolo alle diavole con la sua ex-compagine.

Una carriera in sordina la sua, che l'ha vista lanciarsi nel grande calcio proprio con le capitoline. Dopo un inizio difficile, l'esterna francese ha superato con successo la fase di adattamento, siglando nel giro di 5 partite ben 6 gol.

Maurizio Ganz Milan femminile

Bomber incontrastata della Coppa Italia, Thomas si è sempre rivelata fondamentale per la rosa di Betty Bavagnoli, che ha saputo stimolare sempre la numero 19 nel modo giusto, fino a farla splendere. Oggi, l'ex-Montpellier è pronta a fare un passo in più per lanciarsi anche sui grandi palchi d'Europa; matura al punto giusto potrà dare quel guizzo e quella velocità, che ancora manca alla compagine di Maurizio Ganz.

La Roma resta scoperta?

Per sostiturila, a Roma arriverà Benedetta Glionna, a titolo definitivo. Esterna d'attacco di qualità, la giovane 21enne dopo 4 anni alla Juve, di cui due passati in prestito, è pronta per una nuova avventura: ricomincerà dalla Capitale. Proprio tra le giallorosse ritroverà mister Piovani, che più di ogni altro ha saputo esaltare le sue caratteristiche.