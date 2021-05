Grimshaw a MTV: “Roma squadra tosta, ma vogliamo noi la Coppa Italia”

Ecco le parole della scozzese a MilanTv in vista della finale di Coppa Italia contro la Roma

Sul suo stato di forma - "Mi sento molto bene e felice oltre che contenta di essere qui. E' stata una stagione di successo ma anche difficile a causa della pandemia tuttavia abbiamo ottenuto ciò che volevamo. La stagione non è ancora finita e perciò vedremo come va".

Sul suo impiego -"Se gioco sono felice per questo farei qualsiasi cosa per la squadra ma non credo mi vogliate vedere in porta. Ogni partita è stata importante da vincere all'interno di una stagione molto competitiva e sono molto carica e determinata a combattere in ogni partita"