Il Milan femminile riparte da due giovanissimi prospetti

La dirigenza rossonera è pronta a buttarsi in un nuovo progetto sul fronte rosa, lanciando nuovi prospetti e talenti

Redazione Il Milanista

Il Milan femminile continua a lavorare sul fronte mercato per la prossima stagione. I rossoneri vogliono regalare a Maurizio Ganz una rosa nuova e più fresca, con cui possa rilanciarsi il prossimo anno verso obbiettivi e ambizioni più grandi.

Oltre ad acquistare talenti internazionali come Nina Stapelfeldt e rinnovare con profili del calibro di Vero Boquete e Christy Grimshaw; i dirigenti del Diavolo hanno scelto di puntare con forza su talenti giovanissimi e di prospettiva. E se le trattative legate al prestito di Miotto e all'acquisto di Merle Luise Kirschstein dal Potsdam, non bastassero a provarlo; forse i prossimi colpi in entrata lo faranno.

Il Milan femminile va a 2000

E’ un Milan con sguardo al futuro: il club rossonero sembra finalmente intenzionato a formare una sua formazione Primavera e, anche per questo, sono in arrivo tante giovani che possano ballare tra giovanili e prima squadra.

La prima mossa per ringiovanire il Vismara, è stata annunciata direttamente su sito ufficiale della società: “AC Milan è lieto di annunciare che la calciatrice islandese, Guðný Árnadóttir, rientrata dal prestito al Napoli Femminile, farà parte della rosa della Prima Squadra femminile fino al 30/06/2023 e vestirà la maglia numero 4″.

La giovane ha militato in maglia azzurra per la seconda parte del campionato, insieme alle sue compagne ha contribuito in modo molto importate alla salvezza del Napoli. Date le sue ottime prestazioni nella retroguardia, i rossoneri hanno scelto di richiamarla a Milano per investire su di lei. Insieme alla difensore classe 2000, potrebbe arrivare anche Serena Cortesi, che dall'otto luglio ha presenziato al raduno di squadra presso il Centro Sportivo Vismara.

L'attaccante classe 2002 dell’Orobica, è stata nel giro delle Nazionali Under ed è di proprietà del club rossonero già dalla scorsa estate. Ha vissuto però l’ultima stagione in prestito a Bergamo e ora si prepara all’approdo in rossonero.