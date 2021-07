Milan femminile | Ufficiale l’arrivo di Adami: “Sono qui per vincere”

La centrocampista ex-Viola ha firmato un contratto di due anni con il club rossonero e indosserà la maglia numero 8

Il Milan femminile ufficializza l'ennesimo colpo: arriva Greta Adami dalla Fiorentina . La formazione di Ganz continua ad essere rafforzata e perfezionata in vista della prossima stagione, durante la quale sarà impegnata in ben tre competizioni: Campionato, Coppa Italia e Champions League.

Intervista dai microfoni ufficiali di Milan Tv, Greta Adami ha subito voluto spiegare il suo addio a Firenze : "Sono emozionata, sono contenta e ho voglia di ripartire. Avevo bisogno di nuove motivazione e di ripartire da un ambiente nuovo e credo di essere nel posto giusto . A Firenze ho passato 10 anni veramente belli, dove ho vinto tutto partendo dal basso, per questo sono anni che ricorderò sempre. Però avevo bisogno di ripartire e sono felice di essere qui con un club con una grande storia alle spalle".

Il commento della nuova 8 rossonera sullo sviluppo del calcio rosa italiano : "La prossima stagione sarà impegnativa ma non vedo l'ora di ripartire. Il cambiamento è importante: sono diverse le strutture; le calciatrici e gli strumenti. Ora il nostro campionato è più appetibile per le straniere e arrivano calciatrici più forte; io mi ricordo quando ho cominciato a Firenze, che arrivavo la sera e dovevo portarmi tutto io, vivevo solo una passione ma ora è quasi un lavoro. Tu hai tutto a disposizione e devi pensare solo a giocare".

Con un occhio al futuro: "Il livello del campionato si è alzato, tutti i club si sono rinforzati e sarà sicuramente un campionato divertente e avvincente. Sono qua per vincere e spero che si possa ottenere un titolo in questa stagione. Io sono una persona da fatti più che da parole. Quindi anche alle mie compagne cercherò di dare quello di cui hanno bisogno al memento giusto, che sia una parola o un gesto concreto. Saluto anche i tifosi! Non vedo l'ora di incontrarvi, sempre forza Milan!".