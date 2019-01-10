CONI, Malagò tuona: "No alla chiusura dei campionati. Non resteremo in silenzio se..."
Le parole del numero uno del CONI
Le parole del numero uno del CONI
Le parole del numero uno del CONI
Le parole del presidente del CONI
Le parole del presidente del CONI
Parla il numero uno del CONI
Le parole del numero uno del CONI
Le parole del presidente del CONI, il quale si dimostra ancora scettico sulla ripartenza del calcio
Il commento del numero uno del CONI
Parla il numero uno del CONI
Parla il numero uno del CONI
Parla il presidente del CONI
Il commento del numero uno del Coni
Il commento del numero uno del Coni
Il commento del numero uno del CONI
Aumentano sempre di più le possibilità che le Olimpiadi vengano posticipate
Ecco le parole rilasciate da Malagò ai microfoni di Radio Sportiva
L'iniziativa
Le parole del numero uno del Coni
Parla il numero 1 del Coni
Parla il Presidente del CONI
Il commento del numero uno del Coni
Il commento del numero uno del CONI
Parla il Presidente del Coni
Parla il numero uno dello sport italiano
Le dichiarazioni del numero uno del CONI
Parla il Presidente del CONI
Le dichiarazioni del numero uno del CONI
Le parole del Presidente del CONI
Parla il numero uno del Coni