Milan femminile | Due scontri a secco per la squadra di Ganz

Il torneo organizzato dalle blucherchiate non vede brillare le rossonere, che però chiudono entrambe le sfide mantenendo la porta inviolata

Un torneo senza fuochi di artificio per il Milan Femminile di Mister Ganz, impegnato nel triangolare di Saint-Vincent. Ieri, al mini-torneo hanno partecipato le rossonere, la neonata Sampdoria di Cincotta, organizzatori dell'evento, e le Servette, una formazione svizzera. Le calciatrici rossonere, nell'occasione, hanno indossato per la prima volta l' Away Kit della stagione 2021-22, presentato proprio pochi giorni fa.

L'amichevole ha dato l'opportunità di mettere minuti nelle gambe e portare avanti la preparazione in vista degli impegni ufficiali, che vedranno le rossonere esordire in Europa il prossimo 16 agosto, contro lo Zurigo per il primo turno preliminare della UEFA Women's Champions League, e successivamente in Campionato.