Milan femminile | Arriva il rinnovo di Giacinti: rossonera fino al 2024

La numero 9 rossonera ha promesso altre 3 stagioni a Milano, pronta ancora una volta a lottare con questa maglia verso nuovi obbiettivi

La storia d'amore continua: Valentina Giacinti rinnova col Milan femminile . Dopo una lunga attesa, la capitana delle diavole ha trovato un accordo con la società rossonera, pronta a lottare ancora per difendere questi colori e puntare col club ad obbiettivi sempre più grandi.

La firma della numero 9 arriva dopo quelle altrettanto importanti di Vero Boquete e Khristy Grimshaw ; la conferma di questi tre profili, imprescindibili per il gioco di Ganz, infonde speranza, progettualità e competitività al progetto. Sembra proprio che al Vismara ci si prepari per una stagione scoppiettante e piena di soddisfazioni.

Oggi, a comunicare l'annuncio del rinnovo di Giacinti è stato il club con una nota sui suoi canali ufficiali : " L'AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato l'accordo con la calciatrice della Prima Squadra femminile Valentina Giacinti fino al 30 giugno 2024. L'attaccante del Milan e della Nazionale italiana, fa parte della rosa dalla prima stagione della squadra femminile 2018/2019. In rossonero ha totalizzato complessivamente 55 gol in 72 presenze ufficiali".

Ancora tre stagioni in rossonero per Valentina , che sembra pronta a giurare amore eterno al suo Milan femminile. L'attaccante subito dopo l'ufficialità, ha condiviso un post su Instagram con una descrizione davvero speciale: "Orgogliosa di indossare questa maglia e continuare a difendere i nostri colori. Sempre forza Milan".

Insieme alle belle parole si può notare anche la presenza di un emoji a forma di anello: non sarà che la punta sia già pronta a promettere una carriera alle diavole di Milano?

Dopo 5 anni, 57 presenze e 47 gol in rossonero, Valentina ha deciso di restare. Leader caratteriale e tecnica della squadra di Ganz, dopo aver trascinata la compagine in Champions League nell'ultima stagione di Serie A Femminile, è pronta per portare al Milan Femminile il trofeo che merita.