Milan Femminile | La Samp vuole Selena Babb per la porta

Il reparto tra i pali della società rossonera cambia totalmente volto: dopo l'addio di Piazza, arrivano nuovi cambiamenti

A causa della molta concorrenza la classe 1998 ha capito che non troverebbe abbastanza spazio, così ha scelto di rilanciarsi a Verona, dove dovrebbe a breve trovare una nuova sistemazione. L'ultimo nome, che completava il terzetto dei portieri, è quello di Selena Babb, con cui i rossoneri hanno scelto di non rinnovare .

L'estremo difensore di origini olandesi era arrivata la scorsa estate dalla Primera Iberdrola, per sostituire Francesca Zanzi. Ed, ad oggi, ha già terminato la sua esperienza con la maglia del Milan femminile. Il suo futuro, però, potrebbe ancora essere nella Serie A italiana. Infatti la classe 1995, che in passato ha giocato anche in squadre come Olimpia Cluj e Sporting Huelva, avrebbe attirato l'attenzione di un club nostrano.