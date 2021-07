Giacinti: “La conquista di Euro2020 aiuterà tutto il calcio italiano”

La calciatrice e capitana rossonera si è complimentata col grande lavoro degli Azzurri, augurandosi che la vittoria smuova cuori e mentalità

Un gruppo di giovanissimi, capitanati da Roberto Mancini, ha dimostrato tanto al panorama nazionale e internazionale. I nostri calciatori hanno ricordato a tutti come non serva avere una squadra di campionissimi super affermati per vincere un torneo; ma di come, delle volte, per arrivare in cima, basti puntare su un gruppo di talenti acerbi e dare la possibilità ai nostri ragazzi di spaccare il mondo.