Milan Femminile | Lindsey Thomas saluta le giallorosse

L'esterna d'attacco ha salutato il club capitolino con un lungo e sentito messaggio su Instagram, in cui ha ringraziato tifosi e società

Due anni e 11 gol dopo, la giallorossa ha scelto di salutare così il club che l'ha lanciata nel grande calcio italiano : "Roma, non è mai facile salutare una città come te, una società come la tua e i tuoi tifosi. Mi sono sentita a casa mia. Sono arrivata in punta di piedi, con l’entusiasmo di provare questa nuova avventura nel 2019. Ad oggi, parto a testa alta, orgogliosa di aver fatto parte di questa grande squadra, di questa società".

Le dolci parole della calciatrice per la società non celano però l'entusiasmo per la sua nuova avventura in rossonero: "Per me è solo un arrivederci e non un ciao definitivo. È arrivato il tempo per me di provare una nuova avventura, di confrontarmi con altre difficoltà, di scoprire altre cose. Noi ci rivedremo di sicuro sul campo".