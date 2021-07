Milan Femminile | Mundo Deportivo conferma: Codina è vicinissima

La centrale spagnola ha scelto i rossoneri nella speranza di trovare il giusto spazio in un progetto sfidante e ambizioso

Redazione Il Milanista

Il Milan femminile ha assestato ottimi colpi quest'estate e non sembra intenzionato a fermarsi. Dopo gli importantissimi rinnovi di Vero Boquete e Khristy Grimshaw, i rossoneri continuano a lavorare per assicurarsi degli innesti di calibro internazionale.

I dirigenti del diavolo hanno bisogno di profili validi ed europei, che aiutino la squadra nella prossima Women's Champions League. E dopo gli acquisti di Sara Andersen, Lindsey Thomas e Nina Strapelfeldt, assieme, il rinnovo di Gundy Andottir; Ganz potrebbe presto abbracciare un nuovo rinforzo di altissimo profilo.

Un difensore blaugrana per il Milan femminile

Secondo Mundo Deportivo, il difensore del Barcellona, Laia Codina, verrà ceduta al Milan per la prossima stagione. La centrale classe 2000 arriverà in un club, che ha tutta l'intenzione di lottare per lo scudetto e la Coppa Italia, per assicurarsi il trofeo che gli manca.

La calciatrice blaugrana effettuerà mercoledì le visite mediche ed è attesa la settimana prossima agli ordini di mister Ganz. In base a quanto riporta il giornale spagnolo, il Milan avrebbe così battuto una folta e prestigiosa concorrenza: Bayern Monaco, Bordeaux e Montpellier, oltre a Real Sociedad, Siviglia, Betis e Valencia.

Chi è Codina?

Laureata campionessa d’Europa under-19 con la sua Spagna nel 2018; nonostante la sua carriera sia agli albori, la giovanissima centrale spagnola ha già fatto parlare di sé: infatti, Codina è considerata un grande prospetto per il Barça, che ha deciso di mandarla in prestito per darle continuità in un club che giocherà anche la Champions League.

La calciatrice spera di trovare il giusto spazio e un buon minutaggio alla corte di Ganz. Fondamentale per districarsi tra le tantissime offerte è stata la volontà della calciatrice: che ha scelto di sbarcare in rossonero, avendo riconosciuto nel progetto del club di Via Aldo Rossi, un'ambizione e un valor impareggiabile.