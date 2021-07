Milan Femminile | Kirschstein a Milano per discutere del suo futuro

La calciatrice classe 2002, attualmente in forza al Turbine Potsdam, sarebbe pronta per lanciarsi in una nuova avventura tutta italiana

Redazione Il Milanista

Il mercato del Milan femminile lavora a pieno regime. Mentre Ganz e molte componenti della rosa sono tornati al centro sportivo Vismara per preparare la prossima stagione;i dirigenti rossoneri continuano ad incontrare calciatrici e procuratori per limare e trasformare la rosa in vista degli impegni e degli obbiettivi del prossimo anno.

La società in particolare si sta dando da fare sul fronte internazionale, dove ha selezionato più di un profilo su cui puntare. Le trattative in entrata dei rossoneri si rincorrono, e dopo il colpo tutto italiano di Miotto, dovrebbero a breve arrivare le ufficialità della chiusura di alcune trattative estere di rilievo: l'arrivo della francese Lindsey Thomas e della svedese Nina Stapelfeldt; i rinnovi della spagnola Boquete e della scozzese Grimshaw.

Nuovo colpo in entrata per il Milan femminile

Come avevamo accennato, le rossonere si preparano ad accogliere una nuova giocatrice, questa volta dalla Germania: Merle Luise Kirschstein, classe 2002 del Turbine Potsdam, uno dei più importanti club per prestigio e Palmares del campionato tedesco.

La giocatrice, nell'ultima stagione, è salita in cattedra e ha messo in mostra tutte le sue doti, tanto che ha ottenuto presto più di una chiamata in prima squadra. La tedesca potrebbe essere un punto un rinforzo e di prospettiva per la compagine di Maurizio Ganz; che più di una volta si è fatta trovare pronta a raccogliere eventuali opportunità internazionali.

I diavoli sembrano intenzionati, in particolare, a lavorare per valorizzare la rosa e il settore giovanile, puntando anche su profili ancora acerbi ma di grande prospettiva. Proprio come quello della tedesca.

Secondo quanto appreso tramite ICF.com, la giocatrice sarebbe già stata nella sede rossonera, dove ha già conosciuto anche Paolo Maldini; accompagnata dalla sua agente Jasmina Covic e da alcuni collaboratori della Women’s Football Agency. Inoltre, questi ultimi avrebbero già avuto due incontri con il club di Via Aldo Rossi e starebbero lavorando agli ultimi dettagli prima di annunciare il colpo.