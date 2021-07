Milan Femminile | Arnadottir: “E’ bello per me essere qui”

La centrale difensiva islandese torna a Milano dopo una bella esperienza tra le calciatrici del Naapoli femminile

Redazione Il Milanista

Il Milan femminile non si ferma più: per rimpolpare la difesa arriva Gudny Arnadottir. La giovane classe 2000 è stata richiamata a Milano per fare da guardia alla porta rossonera; la centrale, dopo un anno di esperienza al Napoli, si sente pronta per lanciarsi in un'avventura diabolica.

Fondamentale nella conquista della salvezza per le partenopee, Arnadottir è sicuramente un rinforzo di livello; col suo approdo al nord, non solo sottolinea la volontà dei rossoneri di puntare su una linea verde, ma accredita anche le voci che vedono Yui Hasegawa sempre più lontana dal Vismara.

Cosa ce lo fa sospettare? La calciatrice per il suo ritorno al fianco di Giacinti e compagne, ha chiesto e ottenuto la maglia numero 4, proprio quella della giapponese. Il che significa che con tutta probabilità la centrocampista lascerà il Milan Women.

L'ultimo rinforzo del Milan femminile

Dopo le ottime prestazioni in azzurro, il Milan femminile ha richiamato a casa la calciatrice islandese, come ultimo rinforzo per la rosa di mister Ganz. Intervistata da Milan TV, la centrale si è detta entusiasta della nuova avventura.

"E' bello essere qui, è bello sentire la storia di questo grande club. Voglio aiutare la squadra a crescere e spero davvero di fare bene; la Champions è incredibile si tratta delle competizioni più importante e io non l'ho mai giocata. Sono molto emozionata e curiosa di capire come ci comporteremo".

Sul suo ultimo anno in Serie A: "L'esperienza Napoli? Ho fatto già abbastanza esperienza in Serie A. Ma lì è stato diverso, ho imparato tante cose e ora mi sento pronta per il Milan. Sono pronta a giocare in questo grande club a Milano; qui è tutto diverso, io sono abituata a Città e paesi più piccoli ma mi troverò il mio modo".

In chiusura si è detta pronta a mettersi a lavoro per migliorare: "E' un'esperienza importante e con tanti cambiamenti ma mi sta piacendo, e sono felice di conoscere altre cose. Gioco come centrale di difesa e i miei punti di forza sono la velocità e i passaggi. Vorrei però migliorare e diventare una giocatrice più forte, saper comunicare meglio e abituarmi alla squadra per far bene".