Milan femminile | La Serie A rosa sarà trasmessa su La7 fino al 2023

L'emittente torinese diventa la casa del calcio rosa, nel prossimo biennio trasmetterà anche Coppa e Supercoppa Italia

Tutto vero: la Serie A femminile passa in chiaro, potremo vedere le nostre diavole anche sul La7. La FIGC ha raggiunto un accordo con l'emittente televisiva per la trasmissione di: campionato, Coppa e Supercoppa Italia.

Il calcio rosa sbarcherà in esclusiva sul digitale terrestre per i prossimi due anni ; La TV del Gruppo Cairo Communication ha acquisito i diritti di tutte le competizioni femminili, che vengono disputate nel Bel Paese.

Per i prossimi due anni La7, La7d e La7.it saranno la casa del calcio femminile italiano; secondo l'accordo Cairo ha ottenuto la possibilità di mandare in onda una sola partita per ciascuna giornata del torneo, che prenderà il via sabato 28 agosto.