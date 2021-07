Milan femminile | Giuliani: “Ci sono le basi per fare bene insieme”

Il portiere della Nazionale italiana si è detta entusiasta per il suo arrivo in rossonero e si è mostrata emozionata per la nuova avventura

Redazione Il Milanista

La numero 1 della nazionale sarà rossonera. Finalmente, il Milan femminile ha annunciato l'arrivo di Laura Giuliani, l'estremo difensore ex-Juve. La campionessa d'Italia si è detta entusiasta davanti ai microfoni di Milan Tv per la sua nuova avventura all'ombra della Madonnina.

"Per me è una grande emozione essere qui. Da milenese vestire questi colori fa sempre un effetto particolare. E sono veramente entusiasta del progetto e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura; sicuramente qui, c'è un progetto concreto, che pensa al futuro e da portiere sono veramente contenta di mettermi alla prova al fianco di grandi nomi, che sono passati di qua".

Le parole del portiere del Milan femminile

L'estremo difensore ha confessato di aver già sentito le sue future compagne: "Io ho un ottimo rapporto con tutte. Quindi sono veramente contenta di entrare nella famiglia, poi quando parlo con loro ho sempre la sensazione di conoscerle da una vita; nonostante poi, effettivamente, non sia così: quindi è sicuramente un segnale importante. Le ho già sentite e mi hanno fatto l'in bocca al lupo e io non vedo l'ora di abbracciarle".

L'apporto che darà a Milano: "Io porto Laura a 360°. La mia esperienza, la mia persona, la mi professionalità e soprattutto la mia interpretazione del ruolo. In cui la comunicazione ha una parte fondamentale: spero di interagire al meglio con le mie compagne, in particolare con quelle della difesa, per costruire qualcosa di solida e cercare di lavorare al meglio di gruppo".

Le impressioni sulla formazione di Ganz: "La squadra corre molto, è compatta, aggressiva su tutti i palloni e fisicamente pressante. Poi hanno sempre avuto Giacinti, che per me è uno dei valori aggiunti della squadra per la sua cattiveria agonistica. Poi ultimamente è cresciuta molto a livello tecnico-tattico. Poi ad oggi, sono cresciute molto anche a centrocampo, quindi ci sono e basi per far bene".

Le parole in vista della prossima stagione

Il Milan affronterà l'Europa per la prima volta: "Anche solo sentire la musichetta della Champions League ti mette i brividi. Tutti sognano di giocarci, il fatto che siamo alla prima partecipazione ci saranno grandi emozioni, bisognerà trasformarle in carica in campo. Così avremo buoni risultati".

Giuliani ha mostrato tanta voglia di contribuire: "Io sono qui per crescere e migliorare. Io non smetto di migliorarmi. Qui potrò lavorare su cose che si possono ancora perfezionare, posso allenare ciò che mi manca e io quando c'è da lavorare sono in prima linea. Ci sono tutte le condizioni per fare sempre meglio".