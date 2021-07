Milan | Boquete: “Sempre più calciatrici straniere vogliono la Serie A”

La spagnola, insieme a Valentina Giacinti, ha ricevuto il premio "L'onore del Pontile", alla presentazione del Versilia Football Planet

Un premio per le stelle del Milan Femminile . Per la presentazione della 3° edizione del Versilia Football Planet, sono arrivate a Camaiore due prestigiose calciatrici di livello internazionale: l’italiana Valentina Giacinti e la spagnola Verónica Boquete, entrambe attualmente nella Prima Squadra femminile dell’AC Milan.

Le due giocatrici hanno commentato ai microfoni della sala stampa, la crescita del calcio femminile in Italia e nel mondo. La capitana e la numero 87 rossonera hanno ricevuto il Premio "L’Onore del Pontile" ; dedicato a personaggi illustri che potenziano i valori del calcio come gioco e passione.

Dopo i dovuti e sinceri ringraziamenti, la bomber del Diavolo ha risposto alle domande sulla prossima stagione . Lo sanno tutti, il Milan sta lavorando per diventare grande anche sul fronte rosa e mister Ganz e la sua compagine sono alla costante ricerca di un titolo, che testimoni l'ottimo lavoro fatto.

La numero 9 rossonera ha risposto principalmente alle domande sul mercato, in vista del prossimo campionato: "Spero che il Milan faccia buoni acquisti. Possono esserci delle soprese. Per quanto riguarda la prossima stagione abbiamo già iniziato ad allenarci; stiamo lavorando pensando che ad agosto saremo già impegnate in Champions League. Intanto mercoledì giocheremo un'amichevole con il Lituania".