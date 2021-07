Milan Femminile | Il toccante addio social di Alessia Piazza

L'estremo difensore, classe 1998, ha deciso di salutare definitivamente le diavole per rilanciarsi in una nuova avventura da protagonista

Redazione Il Milanista

Dopo l'ottima stagione appena passata, le rossonere sono pronte a replicarsi. Conquistata la prima storica classificazione in Champions League, il Milan femminile ha già iniziato a lavorare sodo sul fonte calciomercato per mettersi in mostra sui grandi campi internazionali.

La dirigenza milanese ha mantenuto la promessa e subito dopo la fine del campionato ha iniziato a lavorare per rendere grande anche la sua compagine rosa. E lo ha fatto in grande stile, mettendo a segno come primissimo colpo in entrata: la portiere della Nazionale italiana, Laura Giuliani, che ha lasciato dopo quattro stagioni dense di successi la Juventus, per rilanciarsi con una nuova sfida.

Un colpo di altissimo livello per la squadra capitanata da Giacinti, che ha messo sottochiave la porta, complicando però gli equilibri e riscrivendo le gerarchie della retroguardia.

Il Milan femminile saluta un'altra pedina

L'arrivo dell'ex-bianconera ha smosso qualcosa tra i pali rossoneri, convincendo Alessia Piazza a salutare definitivamente il Milan Femminile. La giovane classe 1998 vedendosi chiusa dall'approdo della numero 1 italiana, e sostituita nel ruolo di secondo dallo scivolamento nelle gerarchie di Maria Korenciova, ha deciso di rilanciarsi in una nuova avventura lontana da Milano.

Dopo due stagioni vissute da numero 12, l'estremo difensore non sarà più al servizio di Mister Ganz. Ad annunciarlo è stata la stessa calciatrice con un dolce post su Instagram: "Ed eccomi qua, dopo due stagioni è giunto il momento di salutarci! È stato incredibile vestire la tua maglia e vincere insieme a te ogni battaglia. Avrei voluto viverti di più in prima persona e mostrarti le mie qualità. Tanto sacrificio e sudore durante ogni allenamento ci ha permesso di renderti onore sul campo".

L'estrmo difensore non ha mancato di salutare nessuno: "Mi hai fatto crescere come calciatrice e come persona, consapevole di cosa vuol dire essere una professionista al giorno d’oggi. Un ringraziamento particolare va a tutti quelli che hanno creduto in me, alle mie compagne e ai tifosi che non hanno mai mancato di farmi sentire il loro affetto. Forse un giorno ci rincontreremo e sarà ancora più bello. Ciao Milan".