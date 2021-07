Milan femminile | Asse caldo con l’Empoli: arriva in prestito Miotto

Per una giocatrice che arriva, ce ne è una che parte: Sara Tamborini, trequartista rossonera, a breve firmerà per l'Empoli femminile

Redazione Il Milanista

Anche il Milan femminile lavora a pieno regime. Le diavole, nonostante le tante e ottime prestazioni di quest'anno, non possono dirsi soddisfatte; eterne seconde in ogni competizione disputata, le calciatrici già scalpitano per tornare ad allenarsi e migliorare in vista della prossima stagione.

Però per rendere la squadra più competitiva non basterà lavorare molto, e questo la dirigenza lo sa bene; infatti, i rossoneri sono già impegnati sul mercato per ringiovanire, rinvigorire e ristrutturare la compagine, che il prossimo anno lotterà per conquistare la vetta e rendere al meglio in Champions League.

Le ultime trattative di mercato

Il diktat è uno: bisogna alzare il livello. E dopo tanti addii importanti, come quello di Dowie, la rosa di Ganz potrebbe consolarsi e rilanciarsi con un colpo intrigante e di grande prospettiva: parliamo di Giorgia Miotto, attaccante classe 2002 dell’Empoli. Nell’ultima stagione il gioiellino, ex Tavagnacco, si è messa in mostra e in 14 presenze in Serie A, nonostante la giovane età e la poca esperienza, è riuscita anche a segnare una rete.

Secondo quanto riportato da ICF, Miotto avrebbe già svolto le visite mediche alla Casa di Cura "La Madonnina" e in questo momento dovrebbe trovarsi a Casa Milan, accompagnata dall’agente Claudia Romanelli della P&P, per firmare il contratto con il club rossonero.

Asse Milan-Empoli femminile

L'arrivo della giovane classe 2002 sarebbe il frutto di un'ardita trama tra Milan e Empoli femminile, che celerebbe uno scambio ben congegnato. Infatti all'arrivo in prestito di Miotto, corrisponde l'uscita sempre in prestito di Tamborini. La giovane trequartista è già sbarcata in Toscana per firmare con il nuovo club, che dovrebbe annunciare il suo arrivo ufficiale a breve.

La classe 2000 ha già salutato Milano sui social: "Milan. Non so se riuscirò a trovare le parole giuste per descrivere cos’ho provato in questi due anni. Ho passato momenti difficili e altri bellissimi. Ho sempre cercato di dare il massimo e di crescere sia calcisticamente che come persona. Porto con me tutti gli insegnamenti di questa esperienza. Ora è arrivato il momento di mettermi in gioco, iniziando un nuovo percorso".

La calciatrice non ha mancato di salutare nessuno: "Ringrazio i tifosi rossoneri per il loro supporto, che non è mai mancato, anche in un anno così particolare. Ringrazio le compagne che mi sono state accanto sempre, nei momenti felici ma soprattutto in quelli bui, dove non mi è mai mancata una pacca sulla spalla al momento giusto. È stato un onore indossare questa maglia. Non è un addio, ma un semplice arrivederci. A presto, Saretta".