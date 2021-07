Milan Femminile | Miotto: “Per me è un onore vestire questa maglia”

La calciatrice ex-Empoli si è presentata alla tifoseria rossonera e alla società tramite la consueta intervista ai microfoni di Milan Tv

Redazione Il Milanista

E' arrivata l'ufficialità: Giorgia Miotto è una nuova giocatrice del Milan femminile. L'esterno d'attacco in forza all'Empoli, dopo la chiamata delle diavole ha subito lasciato la Toscana per lanciarsi in una nuova avventura all'ombra della Madonnina.

In un'operazione caratterizzata da un doppio scambio, i rossoneri si sono assicurati le prestazione della giovane 2003, ed hanno lasciato partire in azzurro Tamborini.

La parole della 44 del Milan femminile

Intervista da Milan Tv per presentarsi a società e tifosi, l'attaccante si è detta ancora incredula e onorata: "Per me è stata una chiamata inaspettata. Perché comunque ho iniziato un percorso di crescita, che oggi mi ha portato qui, ma quando ero agli inizi non avevo un obbiettivo così grande. Invece ora stare qui mi emoziona, sono davvero onorata di vestire questi colori".

La consacrazione: "Questa chiamata è davvero tanto importante, anche solo come traguardo personale. Il Milan è una squadra organizzata, che va diretta al suo obbiettivo. Anche quando trovano delle difficoltà, sanno a cosa aspirano e ci vanno dirette, così trovano sempre i tre punti e questo mi ha convinto a dire sì alle rossonere".

La calciatrice ha poi parlato del suo modello di giocatrice ed della scelta del numero: "Ad oggi mi ispiro molto a Serturini. Quando ero piccola lei già giocava nel Brescia e la vedevo sempre segnare, essendo entrambe esterni d'attacco l'ho presa come primo modello. Quando mi hanno chiamato per la prima volta in Serie A poi mi hanno chiesto il numero, io ho sentito mia sorella per scegliere il numero perfetto. A lei piace molto il quattro e io l'ho raddoppiato, quindi 44".

In chiusura Miotto ha promesso impegno ed ha salutato i tifosi: "Sono una ragazza timida fuori dal campo, ma quando gioco mi trasformo e non mollo mai, è uno stimolo per il mio carattere e lo faccio volentieri. Ciao tifosi, mi impegnerò moltissimo. Spero di sentire presto il vostro calore e il vostro affetto. Prometto che quest'anno ci divertiremo molto: forza Milan!".