Milan femminile | Parla Thomas: “Sono impaziente di iniziare”

L'ex-calciatrice giallorossa si è detta entusiasta per questa nuova avventura in rossonero davanti ai microfoni di Casa Milan

Colpo di livello per l'attacco del Milan femminile: arriva Lindsey Thomas. L'attaccante francese di proprietà della Roma, dopo due stagioni e una Coppa Italia, ha deciso di lasciare in via definitiva la Capitale pronta a lanciarsi nel progetto rossonero. Agile e veloce, l'ex-Bordeaux è l'innesto giusto per la fascia.

Le parole del nuovo acquisto del Milan femminile

La nuova numero 19 ha dichiarato subito ai microfoni di Casa Milan di non essere nella pelle: "Mi sento bene, sono contenta di aver scelto il Milan. Sono impaziente di cominciare, le prime persone che ho chiamato sono le 3 più importanti della mia vita: mia mamma, mia nonna e mia zia. La cosa che preferisco e che sono arrivata in una grande società, una squadra che è cresciuta molto in tre anni; sono fiera di far parte di questo progetto e sono curiosa di conoscere una nuova realtà come la Champions League con questi colori".

In più l'esterna francese si è detta eccitata dalle prospettive future e dalla splendida crescita della Serie A nostrana: "La crescita del calcio femminile in Italia l'ho vissuta e l'ho vista accadere. Dopo il mondiale del 2019 in tante società hanno cercato di crescere e fare il massimo per contribuire per far crescere il settore rosa. Possiamo dire che in due/tre anni il calcio italiano ha fatto dei passi avanti".

L'attaccante ha ricordato il percorso fatto con le giallorosse: "Quando ho incontrato il Milan con la Roma, ho visto subito che era una squadra molto forte. All'inizio per noi era difficile affrontarle, col tempo abbiamo livellato la differenza. Ora però son o al Milan e mi impegnerò per vincere con loro e conquistare più punti che posso".

In chiusura ha trasmesso a tutti il suo entusiasmo: "Questa è una nuova esperienza che non vedo l'ora di iniziare. Da calciatrice è sempre bello iniziare una nuova realtà, dal punto di vista umano e calcistico cambiare è sempre una grande ricchezza e opportunità".