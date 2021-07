Milan femminile: tutto fatto per Nina Stapelfeldt dal Soyaux

Dopo gli addii di Deborah Salvatori Rinaldi e di Natasha Dowie, i rossoneri hanno mandato a segno un colpo sul fronte d'attacco

Il Milan femminile è sempre a lavoro sul fronte calciomercato. La dirigenza rossonera non ha intenzione di adagiarsi dopo i buoni risultati ottenuti quest'anno; la società è pronta a a rinnovare la formazione di Ganz, al fine di renderla sempre più competitiva per il campionato nostrano e per le competizioni internazionali.

Ad oggi, il direttore sportivo del femminile si è dato molto da fare: potando tutti gli esuberi della rosa, come Rinaldi e Conc; cercando nel frattempo di riconfermare i suoi gioielli più brillanti, come Boquete e Grimshaw; e infine puntando e trattando per alcuni innesti di prestigio.

Il Milan sul fronte del calciomercato femminile

Secondo quanto riferisce Cartellino Rosa, dopo il formidabile aggancio di Laura Giuliani, il Milan femminile ha continuato a lavorare duramente sul fronte calciomercato, tanto che già riscuotono le prime ufficialità. Dopo gli addii di Deborah Salvatori Rinaldi e di Natasha Dowie, i rossoneri hanno mandato a segno un colpo sul fronte d'attacco. A breve, la dirigenza di Milanello accoglierà Nina Stapelfeldt, giocatrice del Soyaux, squadra della prima divisione francese.

La classe 1995 non è una realizzatrice, sono i suoi stessi numeri a confermarlo, ma è un profilo che lavora molto per la squadra; il suo grande spirito di sacrificio e i suoi ottimi passaggi tra le linee conferiranno una nuova fluidità alla fase offensiva. Secondo ICF, la svizzera è giunta a Casa Milan, dove avrebbe già svolto le consuete visite mediche prima della firma ufficiale.

Assieme alla giocatrice arriverà anche Lindsey Thomas, esterno ex-Roma, con cui il club milanese ha trovato un'accordo prima della fine della scorsa stagione. La francese è una bomber d'eccezione, già pronta per far coppia con la devastante capitana Valentina Giacinti; che l'ex-Soyaux non sia la spalla perfetta per completare questo nuovo tridente d'attacco? L'assist-girl svizzera potrebbe sorprenderci, nonostante le sue statistiche. Noi per ora non ci sbilanciamo, sarà il tempo a chiarire le cose.