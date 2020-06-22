Abate su Calabria: "Dopo un periodo non brillante è arrivato il salto di qualità"
Ecco le parole dell'ex terzino rossonero
Ecco le parole dell'ex terzino rossonero
Parla l'ex dirigente rossonero
Parla il numero 10 del Sassuolo
Parla il centrocampista della Dea
Il commento del tecnico del Frosinone
Le parole del Ministro
Parla la Sottosegretaria al Ministero della Salute
Le parole di Santos
Il commento del brasiliano
Il commento dell'ex nerazzurro
Il nuovo DPCM emanato dal Governo vieta le partitelle di calcetto tra amici ma, fortunatamente, non ferma le attività dilettantistiche e professionistiche.
Il tentativo del club abruzzese
Il commento
Bassetti è direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova e docente universitario.
Il parere dell'ex presidente della Federcalcio
La lista stilata dal tabloid britannico
Il video pubblicato sui social dall'ex calciatore dell'Atalanta
Le parole del vicedirettore dell'OMS
Parla il dirigente del Monza
L'aneddoto
Zaniolo dovrà operarsi nuovamente al ginocchio. Di recente è accaduto anche ad altri calciatori, fra cui uno del Milan...
La squadra spagnola sembra essere entrate in una brutta crisi economica. Proposte le cambiali ai giocatori per saldare gli stipendi mancanti
L'ex difensore del Milan Philippe Senderos dovrebbe diventare ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Servette, squadra svizzera
L'atletico Madrid ha reso noti i risultati dei nuovi tamponi effettuati dopo le positività di Correa e Vrsaliko. Tutti negativi
Le parole del Ministro dello Sport
Per la prima volta nella storia il Pallone d'Oro non verrà assegnato
Adriano Galliani ha tentato un nuovo colpo a sorpresa per il suo Monza, si tratta Boateng. L'ex Milan tornerà alla Fiorentina, ma non rimarrà in viola
L'ex Milan, Jeremy Menez, è ormai un nuovo calciatore della Reggina. Ecco le prime dichiarazioni del calciatore, fortemente voluto da Taibi
L'ex calciatore del Milan tornerà a giocare in Italia. Il francese ha fina,mente trovato l'accordo con la Reggina di Massimo Taibi, altro ex rossonero
Le parole dell'ex numero uno federale