Milan, domani la femminile torna in campo al Vismara

La compagini di Maurizio Ganz dovrà lavorare duro per inseguire i propri obbiettivi di gloria nel campionato nostrano e in Champions League

Redazione Il Milanista

Oggi si concludono ufficialmente le consuete visite mediche di rito per il Milan Femminile: a Milano inizia la nuova stagione della compagine rossonera. Dopo due giorni di controlli e accertamenti, le diavole sono pronte a rientrare in campo, domani 8 luglio, per il primo allenamento presso il Centro Sportivo Vismara, sotto lo sguardo attento di mister Maurizio Ganz.

La compagine femminile tornerà a lavoro per preparare al meglio la prossima stagione, che la vedrà impegnata, per la prima volta nella sua storia anche nella corsa europea alla Champions League.

Il nuovo Milan: tutti gli obbiettivi della femminile

Per il prossimo campionato, il tecnico rossonero Maurizio Ganz avrà a disposizione le due nuove arrivate: Giorgia Miotto e Nina Stapelfeldt. La prima è un' attaccante classe 2002 proveniente dall'Empoli, un gioiellino, ex Tavagnacco, che con le toscane ha inanellato ben 14 presenze in Serie A, andando in anche in gol. La seconda, invece, è un'attaccante svedese, classe 1996, ottima per creare densità e far salire il gioco.

Assieme a questi ultimi due innesti arriveranno anche Laura Giuliani, portiere ex-Juve e numero 1 della Nazionale italiana, e Lindsey Thomas, esterno d'attacco ex-Roma. Due profili di rilievo con cui i rossoneri si era accordati prima della fine della scorsa stagione.

Proprio quando il gruppo sembrava aver trovato delle certezze, è arrivato un calciomercato pieno di sorprese e addii, che ha mischiato le carte in tavola. Maurizio Ganz è chiamato ad un’impresa nella prossima stagione. Ora il tecnico milanista dovrà amalgamare di nuovo il gruppo, cercando di mantenere quella forza, quell'intesa e quella dinamicità, che aveva da poco conferito alle sue ragazze.

L'allenatore ha qualche mese per ricostruire la sua squadra, ma oltre alla grinta serviranno anche nuovi acquisti sul fronte d'attacco, che sopperiscano alla mancanza di Natasha Dowie. Bisognerà lavorare al meglio per dare continuità e forza al progetto, chiamato al salto di qualità in vista degli impegni internazionali. Il primo test per Ganz è fissato al 18 agosto contro lo Zurigo in UWCL.