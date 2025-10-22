Il Milanista

Senza categoria

AC Milan v Como 1907 - Serie A

Milan, Llorente parla del campionato

L. Focolari

Il Milan ha guadagnato due punti sull’Inter così come il Napoli e adesso l’intrigo del campionato si accende di nuovo

Massimiliano Allegri

Milan, Allegri nel post gara al Sinigaglia

L. Focolari

Max Allegri ha commentato a caldo la vittoria ottenuta contro il Como per 1 rete a 3 spendendo due parole sul rinnovo di Maignan

Milan, news di calciomercato sul possibile terremoto di Allegri.

Ultim'ora MIlan - Allegri su tutte le furie

R. Focolari

Nonostante il buon avvio di stagione, il mister sta perdendo la pazienza con alcuni calciatori. Soprattutto con GImenez, sia per l'atteggiamento sia per risultati personali.

Massimiliano Allegri

News MIlan / Ancora una brutta notizia per Allegri

R. I. Milanista

Ormai non passa un giorno senza che dall'infermeria non arrivino notizie sconfortanti sulla questione infortunati. Specialmente per i calciatori preferiti dal mister.

Gli obiettivi di calciomercato italiani del Milan.

Ultim'ora - Il bomber della nazionale ha rifiutato il Milan

R. Focolari

Non capita spesso, anzi quasi mai, di vedere un calciatore rifiutare il trasferimento al Milan, eppure stavolta è successo davvero. E' stato proprio Mateo Retegui a svelarlo durante un'intervista.

Adriano Galliani, fautore del Milan dei successi di Silvio Berlusconi.

Ultim'ora Adriano Galliani - La notizia è di pochi minuti fa

R. Focolari

Tutte le strade portano a Roma, tranne quelle percorse da Adriano Galliani. Le sue portano sempre a Milano, nello specifico alla sede del Milan. Il suo ritorno nel club rossonero è sempre più vicino.