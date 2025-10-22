Milan-Udinese, probabili formazioni: le mosse di Allegri e Runjaic
Probabili formazioni Milan-Udinese, le possibili scelte di Allegri e Runjaic: dubbi sul tridente Leao-Gimenez-Pulisic e ultimi aggiornamenti.
Probabili formazioni Milan-Udinese, le possibili scelte di Allegri e Runjaic: dubbi sul tridente Leao-Gimenez-Pulisic e ultimi aggiornamenti.
Il Milan si prepara alla prossima finestra di mercato 2026 sebbene gli occhi siano puntati verso la gara contro il Napoli
Diversi sono i reparti in cui il Milan vorrebbe intervenire per la prossima sessi
Il Milan ha guadagnato due punti sull’Inter così come il Napoli e adesso l’intrigo del campionato si accende di nuovo
Ecco le dichiarazioni rilasciate da Davide Bartesaghi ai microfoni di MilanTv nel pre-partita di Milan-Torino. A breve il calcio d'inizio.
L’ex attaccante rossonero ha sottolineato alcuni aspetti sulla gestione di Leao visto l’episodio sul cambio contro la Lazio
Tolto Pulisic, il Milan davanti sta riscontrando parecchi problemi di natura fisica e per Giugno sembrano esserci nuove possibilità
Il direttore di sport Italia ha rilasciato alcune affermazioni sulla possibile vittoria del campionato di questa stagione
Il terzino sinistro del Milan è stato il protagonista indiscusso del derby di ieri con il goal della vittoria
Il centrale de Milan ha parlato del suo tecnico Max Allegri e del suo compagno Rafael Leao in una recente intervista
Il tecnico del Milan sembra essere finito nuovamente nell'occhio del Real Madrid forse per la panchina della prossima stagione
Il centrocampista del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni nella fase pre partita con il Como: ecco le parole
Con un po' di paura il Milan è riuscito a portare a casa 3 punti fondamentali e la firma è del centrocampista Luka Modric
Il nuovo tecnico del Pisa ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita di ieri con il Verona in cui parla dello scontro con il Diavolo
Manca sempre meno al calcio di inizio tra Bologna e Milan: Allegri cambia tutto in attacco a causa di emergenze
I due giovani del Milan potrebbero essere risorse sorpresa per la gara contro la Roma: Allegri continua le valutazioni
I rossoneri sembrano vicini a Diego Coppola: nelle ultime ore c’e un’altra concorrente per il giocatore del Brighton
L’attaccante dei rossoneri si prepara a rientrare in campo: Allegri potrebbe utilizzarlo già nella prossima gara a Roma
L’esterno sinistro del Milan, Davide Bartesaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita disputata stasera
Max Allegri ha commentato a caldo la vittoria ottenuta contro il Como per 1 rete a 3 spendendo due parole sul rinnovo di Maignan
Andrea Stramaccioni ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prossima sfida che attende il Milan contro il Como
Il fantasista dei rossoneri ha rilasciato alcune dichiarazioni nel fase pre partita com il Genoa: ecco le parole
Domani alle 12:30 andrà in scena Milan-Verona, Fabbri sarà l'arbitro che dirigerà la gara allo stadio San Siro
Marco Guidi è intervenuto ai microfoni di gazzetta.it in cui ha parlato delle condizioni fisiche di Santiago Gimenez
Daniele garbo È intervenuta ai microfoni di TMW radio in cui ha parlato del derby di Milano nella prossima giornata di Serie A
Con Lewandowski il Milan risolverebbe immediatamente il problema realizzativo sotto porta, candidandosi seriamente alla vittoria finale del campionato.
Nonostante il buon avvio di stagione, il mister sta perdendo la pazienza con alcuni calciatori. Soprattutto con GImenez, sia per l'atteggiamento sia per risultati personali.
Ormai non passa un giorno senza che dall'infermeria non arrivino notizie sconfortanti sulla questione infortunati. Specialmente per i calciatori preferiti dal mister.
Non capita spesso, anzi quasi mai, di vedere un calciatore rifiutare il trasferimento al Milan, eppure stavolta è successo davvero. E' stato proprio Mateo Retegui a svelarlo durante un'intervista.
Tutte le strade portano a Roma, tranne quelle percorse da Adriano Galliani. Le sue portano sempre a Milano, nello specifico alla sede del Milan. Il suo ritorno nel club rossonero è sempre più vicino.