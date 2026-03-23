Milan, Llorente parla del campionato

Il Milan ha guadagnato due punti sull’Inter così come il Napoli e adesso l’intrigo del campionato si accende di nuovo

Fernando Llorente, ex calciatore che ha giocato in Italia con Juventus, Napoli e Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l’evento Legends Trophy a Milano. L’ex bomber ha parlato del campionato attuale.

Il Napoli ha chance per vincere lo scudetto?

“Ogni squadra in quella condizione deve avere fiducia. L’Inter ha perso punti importanti nelle ultime gare, e tutto può succedere. Siamo in un periodo cruciale, anche Inter e Milan possono commettere errori e devi essere pronto”.

Chi tra Inter, Napoli e Milan ha più chance di vincere il titolo?

“A mio avviso l’Inter ha la priorità. Ha un vantaggio significativo. È una squadra molto forte, come ha dimostrato negli ultimi anni. Tuttavia, non si può mai dire. L’anno scorso ha perso partite incredibili alla fine e il Napoli ha saputo approfittarne”.

L’esperienza di Allegri, Conte e Chivu è fondamentale nella lotta per lo scudetto o conta di più la forza della squadra?

“E’ un insieme di fattori. La potenza della squadra è cruciale, ma anche l’allenatore riveste un ruolo molto importante. Sarà una competizione intensa, speriamo di vedere la Juve impegnata per ottenere un posto in Champions. Il Como sta andando molto bene, sono contento per Cesc Fabregas. È stato un grande compagno, sono felice per lui”.

Dopo la pausa si giocheranno Napoli-Milan e Inter-Roma. Si deciderà lo scudetto lì?

“Non sono certo che si deciderà in quelle partite, ma sicuramente saranno gare fondamentali”.

Lo sosta durerà le classiche due settimane e alla ripresa ci sarà un’importante snodo di campionato. L’Inter affronterà la Roma mentre il Milan si batterà con il Napoli. La distanza di 6 punti può essere colmata ma questo lo vedremo soltanto dopo la sosta per le nazionali.