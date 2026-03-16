Milan, Pazzini sulla gestione di Leao: le parole

L’ex attaccante rossonero ha sottolineato alcuni aspetti sulla gestione di Leao visto l’episodio sul cambio contro la Lazio

L’ex attaccante del Milan, Giampaolo Pazzini, è intervenuto durante il programma Pressing riguardo alla partita Lazio–Milan, affermando: “Quando hai l’obbligo di vincere e percepisci una possibilità di riaprire il campionato, la pressione aumenta e questo potrebbe aver influenzato il Milan. È stata un’opportunità persa, il Milan è stato troppo remissivo, concedendo troppi contropiedi nel primo tempo. Nella seconda parte ha cercato di segnare, ma non ci è riuscito”.

Pazzini ha poi commentato l’episodio tra Leao e Allegri dopo il cambio: “Allegri dirà sicuramente qualcosa a Leao. L’allenatore non desiderava ulteriori discussioni. Pulisic? Sembra che non sia al massimo, ma appare più attivo di Leao. Inoltre, è giusto sottolineare che il Milan ha perso contro la Lazio non solo a causa di Leao, ma perché ha disputato una brutta partita. Era un’occasione davvero importante e Leao non può permettersi un atteggiamento simile”.