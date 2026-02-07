Milan, Hiljemark: “Dovremo portare a casa il risultato…”

Il nuovo tecnico del Pisa ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita di ieri con il Verona in cui parla dello scontro con il Diavolo

Oscar Hiljemark, nuovo tecnico del Pisa, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport dopo il pareggio senza reti a Verona, parlando del suo debutto come allenatore in Serie A con la squadra pisana: “Ho sentito la mancanza dell’Italia e anche della Serie A. Questa sera sono molto fiero, e un po’ emozionato. Ho trovato il Pisa in ottime condizioni tre giorni fa. Nel primo tempo abbiamo difeso bene, mentre in attacco ci è mancato qualche particolare. Nella seconda metà del match siamo migliorati notevolmente e abbiamo creato diverse occasioni per andare in rete e ottenere la vittoria. Abbiamo pareggiato, invece di vincere, ma oggi ho osservato una squadra con la voglia di impegnarsi e combattere: questo è un aspetto davvero positivo per me”.

Riguardo a cosa serve al suo Pisa: “Ci manca un po’ di lucidità in attacco, lavoreremo su questo la prossima settimana. Se continuiamo come nella ripresa di oggi, collaborando insieme possiamo sperare di salvarci”.

In merito alla prossima partita contro il Milan: “Quando inizia un incontro, può accadere qualsiasi cosa. Io ho l’intento di vincere ogni volta che gioco. Contro il Milan è necessario un approccio tattico specifico, ma venerdì entreremo in campo per portare a casa un risultato”.