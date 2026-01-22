Milan, Gimenez si prepara al rientro: le ultime

L’attaccante dei rossoneri si prepara a rientrare in campo: Allegri potrebbe utilizzarlo già nella prossima gara a Roma

Santiago Gimenez, attualmente in riabilitazione dopo l’intervento alla caviglia avvenuto il 18 dicembre, ha rilasciato un’intervista a ESPN Mexico, annunciando che il ritorno in campo si avvicina: “La mia caviglia è a posto, preparatevi!”.

L’attaccante messicano ha anche discusso della fiducia che il Milan ripone in lui: “Devono percepire qualcosa in me perché, pur non avendo mostrato le prestazioni che desideravo e non avendo ancora rivelato chi sono e cosa posso fare, hanno fiducia nelle mie capacità e mi hanno sostenuto diverse volte di fronte alle critiche, e questo lo apprezzo molto”.

Giocare con il Milan è sempre stato il suo sogno: “Il Milan è una squadra per cui ho sempre desiderato giocare sin da piccolo. Vedere Dida, Kaká, Crespo, Ronaldinho, Pirlo, mi fa venire la pelle d’oca. Indossare la loro maglia è un grande onore per me. I sogni si avverano e sono molto grato che abbiano fiducia in me, perché a livello personale non ho mai avuto grandi prestazioni sul campo”.