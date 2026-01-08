Milan-Genoa | Parla Pulisic: “Dobbiamo continuare così”

Il fantasista dei rossoneri ha rilasciato alcune dichiarazioni nel fase pre partita com il Genoa: ecco le parole

Chistian Pulisic ha rilasciato un’intervista a DAZN prima della partita Milan-Genoa. Ecco cosa ha dichiarato:

Chi di voi due, tra te e Rafa, ricopre il ruolo di centravanti?

“Non saprei, è complicato da stabilire. Non siamo attaccanti puri ma ci intendiamo molto bene in campo e possediamo le competenze necessarie per avere successo in questo ruolo”.

Allegri pone l’accento sulla necessità di restare concentrati…

“È fondamentale proseguire con questa serie positiva. Il Genoa è un avversario difficile, dobbiamo svolgere il nostro lavoro con attenzione: solo in questo modo potremo ottenere la vittoria”.

Come ti senti con il muscolo flessore?

“Oggi sto bene. Ho avuto alcuni fastidi, ma ora va tutto meglio e sono ansioso di scendere in campo oggi. ”