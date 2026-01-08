Milan-Genoa | Parla Pulisic: “Dobbiamo continuare così”

Chistian Pulisic ha rilasciato un’intervista a DAZN prima della partita Milan-Genoa. Ecco cosa ha dichiarato:
Chi di voi due, tra te e Rafa, ricopre il ruolo di centravanti?
“Non saprei, è complicato da stabilire. Non siamo attaccanti puri ma ci intendiamo molto bene in campo e possediamo le competenze necessarie per avere successo in questo ruolo”.
Allegri pone l’accento sulla necessità di restare concentrati…
“È fondamentale proseguire con questa serie positiva. Il Genoa è un avversario difficile, dobbiamo svolgere il nostro lavoro con attenzione: solo in questo modo potremo ottenere la vittoria”.
Come ti senti con il muscolo flessore?
“Oggi sto bene. Ho avuto alcuni fastidi, ma ora va tutto meglio e sono ansioso di scendere in campo oggi. ”