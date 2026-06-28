Zlatan Ibrahimovic ha scelto il suo pupillo e vuole mettere a referto un colpo di primissimo livello. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul nuovo nome che sembra stia conquistando tutto l'ambiente rossonero e non solo. L'esterno d'attacco è già conosciuto nel mondo calcistico italiano, visto che ha giocato una partita di primissimo livello proprio con la Nazionale italiana lo scorso marzo contro la Bosnia, adesso non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i dettagli su questa trattativa e soprattutto il nome dell'esterno messo sotto osservazione direttamente dall'attaccante svedese. Non ci resta che vedere tutti i dettagli su questa operazione di primissimo livello.

Il nome preferito di Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic

Il profilo è già stato individuato e nel corso di queste ore si è laureato come il calciatore più giovane nella storia dei Mondiali a segnare una rete. Un talento di primissimo livello e che è stato messo sotto osservazione da diverse big del calcio europeo, proprio per questo motivo non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i dettagli sulle prossime operazioni. Il nome messo sotto osservazione porta ad Alajbegovic. Esterno della Bosnia che sta vivendo un Mondiale da assoluto protagonista e di conseguenza resta possibile un approdo nella massima serie del calcio italiano. Passiamo al costo di questa operazione.

Il costo dell'affare

Salisburgo

Il consigliere di Red Bird non vede l'ora di mettere a referto un colpo di questo livello e di conseguenza potrebbe essere solo una questione di tempo prima che arrivi(società detentrice del cartellino). Difficile che una società come la Red Bull perda un cartellino del genere per pochi milioni di euro. Molto più probabile una richiesta che si aggiri attorno ai. Non resta che attendere e vedere se arriverà definitivamente un'offerta di questo tipo.