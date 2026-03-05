Milan, Tricella: “Real Madrid su Allegri? Vi dico che…”

Il tecnico del Milan sembra essere finito nuovamente nell'occhio del Real Madrid forse per la panchina della prossima stagione

Roberto Tricella, ex calciatore, ha partecipato a una discussione sul futuro di Max Allegri.

Allegri e il richiamo del Real Madrid: quale decisione prendere?

“Si tratterebbe di un passo significativo. Non penso che voglia allenare solo per un maggiore stipendio. Se ha un progetto valido con il Milan e è consapevole di poter costruire un qualcosa di duraturo, potrebbe decidere di restare. L’opportunità di andare al Real si presenta una sola volta. Se non è stato convinto anni fa, vedo difficile che ora possano persuaderlo, soprattutto con qualche anno in più. “

E chi prenderebbe il suo posto al Milan?

“Cercherei dei giocatori di alto livello e poi sceglierei un allenatore. Occorre fare una pianificazione, come dimostrano gli esempi di Como. “