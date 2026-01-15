Milan, Allegri nel post gara al Sinigaglia

Max Allegri ha commentato a caldo la vittoria ottenuta contro il Como per 1 rete a 3 spendendo due parole sul rinnovo di Maignan

Massimiliano Allegri ha condiviso le sue impressioni in una recente intervista a Sky Sport dopo la partita.

C’era un’atmosfera diversa, una gioia diversa, è stata una gara diversa?

“Questa vittoria è fondamentale perché giocare a Como è complicato, loro sanno palleggiare e hanno buoni atleti; soprattutto quando sei in svantaggio, puoi facilmente cedere. Oggi Maignan ci ha mantenuto in gioco dopo il loro primo gol. Volevamo pressare alto, ma il loro portiere è stato abile a sfruttare gli spazi con alcune ottime imbucate. Una volta che abbiamo pareggiato, abbiamo fatto meglio, anche perché loro sono calati nel secondo tempo e hanno iniziato a commettere più errori. Nel primo tempo eravamo troppo sbilanciati e questo ha creato delle difficoltà, anche Luka ha sofferto di più in quelle condizioni. “

Avete lanciato un segnale all’Inter e alle altre squadre?

“Non si tratta di inviare messaggi, noi dobbiamo concentrarci su noi stessi, ci sono ancora tanti punti in palio. Raggiungere le prime quattro posizioni sarebbe un ottimo traguardo. È importante restare umili, lavorare sodo e mantenere la concentrazione. ”

Riguardo a Maignan

“Se ci sono giocatori che valgono 100 milioni e altri solo 1, c’è una ragione. È essenziale avere in campo giocatori di qualità. È giusto che il Milan disponga di grandi atleti insieme a giovani con meno esperienza, che imparano a giocare per vincere, il che fa la differenza. “

In quale posizione Leao rende meglio? “Leao è un calciatore che sa essere decisivo, come dimostrato domenica scorsa contro il Genoa, anche se non ha avuto una prestazione eccellente. Stasera ha mostrato due giocate straordinarie e dobbiamo sfruttare le sue caratteristiche, sperando che possa portarci alla vittoria. La sua posizione non cambia molto, deve solo imparare a occupare gli spazi disponibili. “