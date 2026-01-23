Milan, Spazio per Ricci e De Winter? Il punto

I due giovani del Milan potrebbero essere risorse sorpresa per la gara contro la Roma: Allegri continua le valutazioni

Giornata di vigilia a Milanello, con il Milan impegnato a prepararsi per l’importante incontro che si terrà allo Stadio Olimpico domenica sera alle 20.45 contro la Roma: una sfida fondamentale che rappresenta un punto di svolta sia per la squadra rossonera che per quella giallorossa, almeno nel contesto del campionato di Serie A. I giocatori del Milan stanno svolgendo oggi il loro allenamento a Milanello e proseguiranno anche nella mattinata di domani, prima di mettersi in viaggio nel pomeriggio verso la Capitale, dopo la conferenza stampa del tecnico Allegri.

Ci sono almeno due incertezze riguardo alla formazione di Massimiliano Allegri alla vigilia del match, in attesa di conoscere le condizioni di Alexis Saelemaekers. La prima riguarda la difesa, con particolare attenzione a Koni De Winter: è uno dei calciatori più in forma al momento e Allegri sta valutando se dare un po’ di riposo a Pavlovic, che torna da un infortunio alla testa, oppure sostituire Tomori con il belga.

Anche le possibilità di Samuele Ricci stanno aumentando, grazie alle recenti performance: l’ex giocatore del Torino potrebbe avere la meglio nella competizione con Fofana e Loftus-Cheek per affiancare Modric e Rabiot.