Pre-partita, Bartesaghi: “Ci siamo allenati bene, siamo pronti!”

Nel pre-partita di Milan–Torino è intervenuto ai microfoni di DAZN il terzino rossonero Davide Bartesaghi . Ecco che cosa ha detto in vista del match.
Su come è stata la settimana dopo la sconfitta contro la Lazio:
“Non è stata una settimana bellissima, però ci è servita per rientrare con più precisione. Ci siamo allenati bene e siamo pronti”.
Su che partita si aspetta oggi contro il Torino:
“Partita difficile, come lo sono tutte del resto, sono tutte molto difficili ma diverse tra loro. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e a fare una grande prestazione.