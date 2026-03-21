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Pre-partita, Bartesaghi: “Ci siamo allenati bene, siamo pronti!”

Riccardo Focolari – 21 Marzo, 17:40

Davide Bartesaghi

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Davide Bartesaghi ai microfoni di MilanTv nel pre-partita di Milan-Torino. A breve il calcio d'inizio.

Nel pre-partita di MilanTorino è intervenuto ai microfoni di DAZN il terzino rossonero Davide Bartesaghi . Ecco che cosa ha detto in vista del match.

Su come è stata la settimana dopo la sconfitta contro la Lazio:
“Non è stata una settimana bellissima, però ci è servita per rientrare con più precisione. Ci siamo allenati bene e siamo pronti”. 

Su che partita si aspetta oggi contro il Torino:
“Partita difficile, come lo sono tutte del resto, sono tutte molto difficili ma diverse tra loro. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e a fare una grande prestazione.