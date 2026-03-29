Mercato Milan, Svolta su Goretzka? Il piano del Diavolo

Il Milan si prepara alla prossima finestra di mercato 2026 sebbene gli occhi siano puntati verso la gara contro il Napoli

Il nome del centrocampo

Napoli-Milan è già in atto. Non si riferisce però al grande incontro di Pasquetta che potrebbe decidere quale delle due squadre sarà l’avversario dell’Inter fino alla fine del campionato. Gli azzurri e i rossoneri sono infatti coinvolti in una competizione di calciomercato per il giocatore Leon Goretzka. Questa mattina, il Corriere dello Sport sottolinea come, oltre all’interesse dei rossoneri, anche il Napoli si sia fatto avanti per il centrocampista del Bayern Monaco.

Gli avversari

In Italia, ci sarebbe anche la Juventus e alcune piste all’estero, ma è evidente che per il momento le due squadre sembrano più competitive. Si tratta di una potenziale acquisizione di grande valore, non solo in termini di qualità, ma anche di leadership. Goretzka è un calciatore che con il Bayern ha conquistato numerosi trofei, tra cui sei Bundesliga e una Champions League. In questa stagione, che è l’ultima a Monaco, in un contesto in cui un rinnovo sembra improbabile, ha registrato 37 presenze, 2 gol e 2 assist, vincendo la Supercoppa di Germania.

Il contratto

Lascerà un contratto molto elevato, di 9 milioni più bonus, e ci si aspettano offerte sostanziose. Ci sarebbero almeno cinque o sei proposte, e la dirigenza milanista ne è a conoscenza, tanto che si è attivata già a gennaio, quando ha tentato di esplorare questa opzione senza successo. L’addio di Goretzka al Bayern Monaco è ormai ufficiale, adesso la competizione si svilupperà per chi riuscirà a compiere la mossa giusta. Per fare il colpo decisivo sarà necessaria l’offerta adeguata, ma non solo: entrano in gioco le ambizioni e la filosofia, e Massimiliano Allegri sa come gestire le risorse a disposizione per portare a Milanello un giocatore che, insieme ad Adrien Rabiot e, si spera, Luka Modric, potrebbe elevare notevolmente il livello del centrocampo milanista. La sfida tra Milan e Napoli è appena iniziata: non solo sul campo, ma anche nella competizione di mercato per Goretzka. Una partita a scacchi che proseguirà fino all’ultima mossa.