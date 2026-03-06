Milan, Parla Tomori: “Allegri? Vi dico che…” Le parole

Il centrale de Milan ha parlato del suo tecnico Max Allegri e del suo compagno Rafael Leao in una recente intervista

Le parole di Tomori su Allegri e Leao.

Sull’arrivo di Allegri: ‘Nella stagione precedente abbiamo messo a segno, non so, oltre 80 reti. Questi sono i numeri della Champions League. Tuttavia, abbiamo subito più di 40 gol. Questo ci colloca al sesto posto o, in un’anno favorevole, al quarto’.

Ha aggiunto: ‘Questo non implica che i difensori siano scadenti o che non stiano svolgendo il loro compito, il portiere non sta facendo il suo. Significa che l’intera squadra deve adottare la mentalità che non possiamo concedere così tanti gol, perché se riusciamo a limitarli, saremo in cima alla classifica, soprattutto grazie ai giocatori che abbiamo in attacco’”.

Su Leao: “Sembrava quasi che non fosse consapevole del suo talento, poiché tutto gli veniva spontaneamente. È uscito dal ventre materno e così ha imparato a calciare. Semplicemente non sapeva come gestire ciò che aveva. Tutti l’hanno notato nell’anno in cui abbiamo conquistato lo Scudetto, quasi come se avesse realizzato: ‘Incredibile. Posso farcela! Posso riuscirci! ‘”