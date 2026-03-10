Mercato Milan, Attaccanti vaganti? Il nome per Giugno

Tolto Pulisic, il Milan davanti sta riscontrando parecchi problemi di natura fisica e per Giugno sembrano esserci nuove possibilità

Che Massimiliano Allegri nutra un certo apprezzamento per Moise Kean è un fatto noto, dato che il tecnico toscano ha già avuto modo di lavorare con il centravanti durante il loro periodo alla Juventus. Fabrizio Romano e Matteo Moretto, durante una diretta su YouTube, discutono dell’interesse del Milan nei confronti dell’attaccante italiano:

“Abbiamo già trattato questa notizia a gennaio. A gennaio l’ho menzionata come un retroscena: il giocatore che Allegri preferiva per le sue caratteristiche era Kean, anche se non avrebbe lasciato il club in inverno. Kean desiderava concludere la stagione con la Fiorentina. Quindi, dire che il Milan potrebbe riaccostarsi a lui con forza in estate è un elemento da valutare; rimane tuttavia un nome molto gradito ad Allegri. Aggiungo che ha un buon rapporto con Leao e che bisogna anche considerare l’incertezza riguardo al futuro di Leao. Questi sono aspetti che potrebbero avvicinare Kean al Milan. È importante anche capire quale tipo di offerta potrebbe presentare la Fiorentina, quindi dobbiamo attendere. C’è ancora molta strada da fare, ma è un giocatore che piace particolarmente ad Allegri.”