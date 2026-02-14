Milan, Allegri rimarca le disattenzioni. il punto sul match

Con un po' di paura il Milan è riuscito a portare a casa 3 punti fondamentali e la firma è del centrocampista Luka Modric

La gara di ieri è terminata con esito positivo in un momento in cui le 4 pretendenti del Milan si affronteranno in modo diretto. Non è tutto oro quel luccica e a faro notare è mister Allegri che nel post partita ha rimarcato come la squadra non possa perdere lucidità in momenti chiave.

Il primo tempo comincia con una buona fase di studio, il Pisa è compatto e non lascia spiragli al Milan che senza Pulisic e Saelemakers fa fatica a scardinare le difese avversarie. Avanzando sempre più nel cuore della prima frazione, i toscani hanno sempre dato la percezione del pericolo ma a stroncare l’entusiasmo è stato Loftus-Cheek che con un colpo di testa apre le danze.

Nel secondo tempo il Milan è sembrato quasi soddisfatto. Il ritmo cala e l’attenzione subisce lo stesso effetto e su una palla lunga prima Gabbia e poi Tomori perdono di vista Toure e Loyola. Quest’ultimo si ritrova nell’area di rigore da solo calcia e segna il pareggio al 70esimo. Allegri manda in campo la cavalleria (Pulisic e Leao) ma a chiudere i conti è Luka Modric che con la stoffa del campione fa sparire la paura del pareggio e porta a casa tre punti.