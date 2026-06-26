Non solo Goncalo Ramos per l'attacco dei rossoneri di Milano. Questi sono giorni fondamentali per la squadra allenata da Ruben Amorim che sta iniziando a scrivere quella che sarà la sua prossima stagione e per fare la differenza occorre aggiungere alla rosa dei giocatori di assoluto spessore. Tra i tanti che sono stati messi sotto osservazione sembra esserci anche una delle belle sorprese di questo Mondiale. Un talento di primissimo livello e che ha tutte le doti per dire la sua. Una trattativa che sembrerebbe semplice, ma che in realtà vede dietro un'aspra concorrenza che arriva dalla Serie A e non solo. Ibra è convinto e si tratta di un nuovo craque del calcio nazionale bosniaco ed anche del calcio internazionale. Tutti i dettagli sulla trattativa.

Ibra sa che sarà un top player

Zlatan Ibrahimovic, dirigente rossonero

Il profilo che piace in maniera spasmodica ai rossoneri di Milano è quello di Kemir Alajbegovic. Il marcatore più giovane nella storia del Mondiale è il vero profilo che interesse alla dirigenza, perché rispecchia a pieno tutti i dettami tattici di Ruben Amorim, ma soprattutto perché si tratta di un giovane talento in rampa di lancio sotto tutti i punti di vista. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che andare a vedere le altre squadre interessate e l'ipotetico costo di questa trattativa.

Il costo dell'affare

Per arrivare alla conclusione di una trattativa di questo livello potrebbero volerci, soprattutto se il rendimento del marcatore più giovane nella storia di un Mondiale dovesse continuare a migliorare. Un investimento ingente, ma che la società è disposta a fare pur di accontentare un ottimo tecnico comeed iniziare con il piede giusto questa nuova ed importante avventura tra le parti. C'è però da battere la concorrenza di ottime squadre come Roma ed Atalanta in Italia.